Украина больше не нуждается в разрешениях третьих сторон для нанесения дальних ударов по территории России. Такое заявление сделал во вторник, 8 июля, украинский министр иностранных дел Андрей Сибига.

Громкое заявление Сибиги, опубликованное в соцсетях МИД Украины, было сделано одновременно с началом саммита НАТО в Турции. Политик заявил, что Киев якобы вправе бить по российской территории согласно 51-й статье Устава ООН. В ней говорится, что всемирная организация "не затрагивает неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на члена Организации".

Глава МИД Украины обсудил эту тему с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. При этом Сибига жаловался на удары возмездия, которые наносят российские бойцы по украинским военным объектам, и попросил помочь с укреплением противовоздушной обороны.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб одобрительно высказался о попытках атак украинских националистов вглубь российской территории. Политик заявил, что западные страны потворствуют киевскому режиму в таких ударах, поскольку "все считают, что нам нужно продолжать наращивать давление".

Однако посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, которого цитирует ТАСС, призвал не обманываться терминологией киевского режима. Дипломат подчеркнул, что под заявлениями о применении против России "дальнобойных санкций", "асимметричных ответов", "deep strike" и "middle strike" кроется преднамеренное совершение военных преступлений с использованием западного вооружения.