В Госдуме назвали способ потратить маткапитал сразу после рождения ребенка

Получатели материнского капитала имеют предусмотренную законом возможность потратить средства по этой программе сразу после рождения ребенка, не дожидаясь достижения им трехлетнего возраста. Об этом рассказал в среду, 8 июля, депутат Госдумы Валерий Селезнев.

По словам парламентария, выжидать трехлетний срок не потребуется, если обладатели маткапитала намерены пустить его на погашение основного долга или процентов по ипотечному кредиту, а также на первоначальный взнос по ипотеке.

Потратить материнский капитал на погашение кредита на строительство или приобретение жилого дома, по словам Селезнева, тоже можно сразу после рождения ребенка.

Кроме того, семьи с невысоким доходом вправе оформить ежемесячную выплату из средств маткапитала на любого ребенка в семье, которому не исполнилось трех лет, если среднедушевой доход семьи не превышает двойной прожиточный минимум.

Власти разрешают сразу тратить материнский капитал и на товары и услуги для адаптации детей-инвалидов, если эти расходы перечислены в индивидуальной программе реабилитации или абилитации ребенка, цитирует депутата РИА Новости.

Ранее заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда РАНХиГС Алла Макаренцева рассказала, что в 2027 году размер материнского капитала может превысить миллион рублей, если темпы увеличения выплат по этой программе останутся на текущем уровне.

Тем временем депутаты Госдумы предложили разрешить россиянам направлять средства маткапитала на ремонт жилья. Парламентарии подчеркивают: указанная мера позволит гражданам улучшить условия жизни детей в том случае, если новое жилье не нужно или нет возможности его купить.