"Неуверенная и такая молодая": архивное фото Ларисы Гузеевой сразило наповал

Лариса Гузеева считалась одной из самых красивых отечественных артисток. Звезда фильма "Жестокий романс" решила напомнить об этом.

В последнее время Лариса Гузеева стала публиковать на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" свои архивные фотографии. При этом артистка призналась, что не любит ворошить прошлое.

"Я не люблю воспоминания. Никогда не достаю из антресолей то, что когда-то согревало и радовало. Разве, что эти фотографии… Улыбаюсь. Убирала коробки с прошлым куда подальше и решила перенести в телефон себя неуверенную и такую молодую..." - написала Лариса Гузеева, опубликовав свежий старый снимок.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах артистке. Причем не остались в стороне и знаменитости. "Ларочка! Ты - красавица! Настоящая, не придуманная, со своими убеждениями и взглядом на мир! Люблю тебя!" - пришла в восторг теледоктор Елена Малышева. Ей вторит актриса, ведущая Юлия Зимина: "Моя любимая и самая красивая". А шоумен и певец Александр Ревва оставил красноречивое сердечко.

Ранее, опубликовав старое фото, сделанное зимой, Лариса Гузеева призналась: "Когда я была молода и снега было зимой вдоволь и все было впереди… Но тогда я не умела быть счастливой".

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