Нагрузку в младшей школе увеличат после отмены домашки в первом классе

Объем учебной нагрузки школьников начальных классов российских школ будет скорректирован с нового учебного года.

Как следует из документа Министерства просвещения России, на который ссылается РИА Новости, объем аудиторной работы учеников начальной школы за четыре учебных года не может составлять менее 2966 академических часов и более 3305 академических часов.

Прежде эти лимиты составляли 2954 и 3345 академических часов соответственно.

При этом эксперт Минпросвещения объяснила решение ведомства о полной отмене домашних заданий для учащихся первых классов. Ученый секретарь Института развития, здоровья и адаптации ребенка Оксана Адамовская отметила, что это поспособствует формированию более комфортных и безопасных условий образовательного процесса. Однако важно не путать полное отсутствие заданий с возможностью закреплять материал дома в процессе совместной деятельности и игры.

Ранее Министерство просвещения России определило единый режим работы школ в течение учебного дня, установив четкие временные рамки. Занятия во всех образовательных учреждениях России должны начинаться не ранее 8:00 и заканчиваться не позднее 19:00 при наличии второй смены. Нулевые уроки и третья смена недопустимы.

Тем временем министра просвещения России Сергея Кравцова просят провести эксперимент по отмене в российских школах домашних заданий в нынешнем виде с заменой на творческие форматы. Авторы этой идеи выступили за "расширение программ внеурочной деятельности, исследовательских работ, индивидуальных и групповых проектов, заданий, развивающих критическое мышление и воображение".