Сватовство манула: три претендентки на лапу и сердце Тимофея прислали свои фото

Cимвол Московского зоопарка и всеобщий любимец манул Тимофей, похоже, дождался позитивных перемен в личной жизни. Об этом рассказала директор зоосада Светлана Акулова.

Как уточняется в MAX-канале Светланы Акуловой, Московский зоопарк получил фото сразу трех претенденток на лапу и сердце Тимофея. Это первый шаг в длительном процессе создания пары палласовых котов, который, в случае успеха, увенчается рождением котят.

Однако, предупредила Акулова, еще предстоит проверка потенциальных партнеров на родство, оценка состояния здоровья, уточнение готовности самки к переезду. Даже при успешном прохождении всех этих этапов нет гарантий того, что Тимофей и его потенциальная избранница понравятся друг другу: манулы — существа свободолюбивые, и их симпатии непредсказуемы.

Ранее несколько зоопарков отказались свести своих самочек с Тимофеем с разными объяснениями. Варшавский зоопарк заявил, что "спаривание с российским самцом не рассматривается", поскольку местной обитательнице Джесси ищут партнера строго в рамках Европейской программы защиты животных (EEP).

По той же причине отвергли сватовство Тимофея в шведском зоопарке Nordens Ark, зоопарке Роттердама и Берлинском зоопарке. Зоопарки во французской коммуне Трегомер и в Хельсинки уже нашли пару своим самочкам.