61-летняя Алена Апина предстала в прозрачных штанах и с декольте до пупа: всё видно

Алена Апина в этом году отметит 62-летие. Но кто даст?! Известная певица выглядит значительно моложе. Причем артистка не скрывает, благодаря чему расцвела. Певица следит за собой: занимается спортом, правильно питается. Кроме того, она много путешествует и еще больше работает. Ее график расписан на месяцы вперед.

При этом Алена не забывает вести соцсети. Так, на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" известная исполнительница опубликовала серию свежих фотографий, на которых предстала в провокационном черном костюме с кружевом, игриво подчеркнувшем ее стройные ножки и длинные руки. Изюминкой образа стало очень глубокое декольте.

"Лето верните..." - коротко подписала снимки Алена Апина.

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В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах артистке, которая явно не стесняется демонстрировать великолепную форму, не обращая внимания на рассуждения про возраст и приличия.

"Очень красивая", "Восхитительная", "Шикарно", "Ну, Алена! Красотка!!!!", "Красавицу Аленку в шикарные ноженьки и в шикарное декольте", "Красота-то какая, лепота!" - восхитились поклонники.

Ранее артистка призналась, что не хочет быть похожей на других представительниц отечественного шоу-бизнеса. "Идет девушка — видны все ее старания, волосок к волоску, реснички подклеены, все продумано идеально. Но... Мой приятель, композитор Андрей Косинский, о таких говорит: "Красивая баба, но скучная". У меня так — волосок к волоску — никогда не получится. Я этого и не хочу. В женщине должна быть какая-то "крокодилинка", - высказала мнение певица.

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