Уехал в Испанию и открыл свою школу: вот что стало с Костей Луковым из фильма "Спортлото-82"

В 2027 году исполнится 45 лет легендарному фильму Леонида Гайдая "Спортлото-82". Вот что стало с исполнителем роли Кости Лукова.

Главную мужскую роль в картине сыграл актер Альгис Арлаускас. Он сыграл в двух десятках фильмов, но именно лента "Спортлото-82" стала его визитной карточкой.

Будущий артист учился в "Щуке" и во ВГИКЕ, пять лет отработал в Московском ТЮЗе, снимался в кино. Мало кто знает, что последние 35 лет Альгис Арлаускас живет в Испании, на родине своей матери, дочери испанского рабочего-социалиста, - в городе Бильбао. Там он открыл свою школу, где готовит актеров и сценаристов.

В новом интервью Альгис Арлаускас признался, что поначалу стыдился успеха "Спортлото-82", потому что мечтал стать не известным актером, а режиссером. Именно не сниматься, а снимать фильмы он считает своим призванием. Однако со временем артист пересмотрел свою точку зрения.

"Это ведь счастье, когда у артиста есть такая роль, ставшая фирменной! А какие у меня были партнеры там на съемочной площадке - Пуговкин, Кокшенов, Гребешкова, Филиппов!" - отметил Альгис.

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У артиста есть дочь и сын. Наследница Арлаускаса стала режиссером, снимает игровые сериалы и документальное кино. А сын артиста вначале работал в туристической компании, а потом занялся недвижимостью.

Интересно, что время от времени звезда фильма "Спортлото-82" приезжает в Россию. Например, он был в жюри кинофестиваля "Евразия" в Сочи, передает "Мир новостей".

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