Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Запорожье

Украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус, следовавший из Краснодара в Мелитополь. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. ЧП произошло на трассе в Приморском муниципальном округе.

В автобусе в момент атаки находились девять пассажиров и два водителя. Они успели покинуть салон, пострадавших нет.

Сейчас на месте работают оперативные службы.

"Это вопиющий акт терроризма. Целенаправленная атака на рейсовый пассажирский транспорт с мирными гражданами — грубейшее нарушение международного гуманитарного права, очередное военное преступление оголтелых киевских террористов", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.