Трамп: прекращение огня с Ираном больше не действует, переговоры бессмысленны

Режим прекращения огня между Соединенными Штатами и Ираном больше не действует. Такое заявление сделал в среду, 8 июля, американский лидер Дональд Трамп.

На фоне возобновления американскими военными ударов по иранской территории Трамп объявил, что больше не желает вести переговоров с исламской республикой, поскольку не видит в них смысла, сообщает ТАСС.

В нынешнем нарушении подписанного меморандума о взаимопонимании США и Иран винят друг друга. Каждая сторона утверждает, что ее удары являются ответом на агрессию противника.

Напомним, в июне Вашингтон и Тегеран одновременно пытались вести переговоры и продолжали обмен ударами. Масла в огонь подливает Израиль, который не намерен прекращать военную операцию в Ливане. В частности, в ЦАХАЛ после очередной атаки объявили об уничтожении крупного склада вооружений "Хезболлы".

Иран демонстрирует полную готовность отвечать на возобновившиеся американские удары. Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) уже заявил, что его силы в ночь на 8 июля сбили американский тяжелый разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 над городом Хормудж.