"Мне прописали скорую и неизбежную смерть": о чем так горько сожалела перед смертью Жанна Фриске

Жанне Фриске 8 июля исполнилось бы 52 года. В день рождения певицы родные и близкие вспоминают, какой она была. В память о себе Жанна оставила не только песни и фильмы. Незадолго до ухода артистка поделилась мыслями, которые не давали ей покоя. Беседа с близким другом и сценаристом Геннадием Куркиным вылилась в биографическую книгу "Блестка".

Перед смертью человек, как правило, переосмысливает прожитую жизнь. То, что еще вчера воспринималось как данность, в какой-то момент превращается в бесценный дар. Так произошло и с Фриске. О своем диагнозе певица узнала вскоре после родов. Поговаривали, что Жанна сделала ЭКО, но годы спустя эту уже ставшую вирусной версию опровергла родная сестра исполнительницы Наталья. Однако именно роды врачи назвали катализатором неизлечимой болезни.

Последняя "исповедь" Фриске буквально пронизана сожалениями. Певица призналась, что отказалась бы от ребенка, если бы заранее знала, какой ценой он ей достанется.

"Я чувствовала, как с тонким присвистом с каждым выдохом исходит из меня жизнь; мы отправились к врачам, чтобы рассеять сомнения. И нам это вполне удалось — сомнений не осталось, мне прописали скорую и неизбежную смерть... Если бы знала, что роды могут спровоцировать болезнь, то не рожала бы вовсе. Сейчас сидела бы у океанской волны, и пила розе из горла, и смеялась бы над утопающим американским солнцем... Тот, кто не умирал, не поймет. Это острое, постыдное, уродливое двухголовое чувство, любовь и зависть уходящего к остающемуся", — отмечала певица.

После выхода книги многие были шокированы такими откровениями. Народ даже стал поддерживать Дмитрия Шепелева, отобравшего сына Жанны у семьи Фриске. Мол, раз самой певице мальчик был не нужен, значит и родители с сестрой думали примерно так же. Хотя Жанна ни разу не показала себя плохой матерью, напротив, она любила Платона и даже умирая, думала о сыне.