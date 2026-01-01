"Мне никто не нужен": отметившая 50-летие Дана Борисова разругалась с дочкой и рассталась с любовником

13 июня Дана Борисова отметила круглую дату. Известной ведущей исполнилось 50 лет.

Впрочем, сама именинница к юбилею относится спокойно. "Мне эта цифра — 50 — непривычна. Как будто бы она не про меня, ведь в душе мне все те же 30. Да и внешне я на 50 не выгляжу, мне это каждый день говорят. Хотя мне в целом на мой возраст все равно, я не заморачиваюсь на эту тему. Ну 50 и 50, что с того?" - сообщила Дана.

В честь такого события из Крыма приехала ее мать, родственницы отлично провели время. Однако ведущая призналась, что в очередной раз поссорилась с дочкой Полиной. "Полина обиделась, что я ей обозначила свою четкую позицию, что меня не устраивает, что она сидит без дела и пора бы ей на работу устраиваться", - объяснила Борисова, которая уверена, что обязательно еще помирится с дочкой.

Кроме того, ведущая рассталась с любимым мужчиной, их роман не выдержал расстояния, отмечает lady.mail.ru. "Если честно, сегодня мне никто не нужен, слишком уж мне комфортно быть одной", - заявила юбилярша.

А еще Дана Борисова помирилась с сестрой Ксенией, которая не общалась с ней на протяжении нескольких лет. "Теперь у меня снова все хорошо: сестра живет недалеко от меня, и я рада, что теперь мы снова можем видеться, общаться... Желаю ей счастья и выйти замуж — она очень красивая, стюардессой работает. Хочется, чтобы у нее все наладилось и она обзавелась семьей, детишками", - заключила неунывающая ведущая.

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