Украинские боевики предприняли атаку на инфраструктуру поставок газа в Турцию. Об этом рассказали в среду, 8 июля, в "Газпроме".

Как уточнили в компании, накануне вечером компрессорная станция "Краснодарская", задействованная в цепочке поставок российского газа по газопроводу "Голубой поток", подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Атака была направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию. Однако предпринятые меры позволили избежать нарушения поставок, цитирует сообщение "Газпрома" "Интерфакс".

Ранее киевский режим предпринял попытку энергетического шантажа, остановив работу транзитного участка трубопровода "Дружба". Власти Венгрии в ответ представили спутниковые снимки, доказавшие полную пригодность трубы к работе, и разоблачили вранье властей Украины.

При этом на Западе отмечали, что ситуация с "Дружбой" оказалась для Украины "выстрелом себе в ногу": перекрыв транзит российской нефти в Венгрию и Словакию по политическим мотивам, киевский режим лишил и себя возможности зарабатывать на нефтяных поставках, хоть немного сдерживая катастрофический рост дефицита бюджета.