Кейт Миддлтон затмила Сассексов: вот почему Меган Маркл никогда не станет принцессой

Кейт Миддлтон затмила Сассексов. Пока Гарри и Меган Маркл строят свою деятельность вокруг скандалов и интриг, жена принца Уильяма покоряет народ природной скромностью и удивительным умением находить общий язык с людьми.

Поведение Кэтрин, а также лёгкость в общении с британцами, разительно контрастируют с Меган Маркл, которая выглядит неловко как среди обычных людей, так и среди знаменитостей.

Например, в конце июня принцесса Уэльская преодолела маршрут Three Peaks Challenge протяжённостью 23 мили менее чем за 24 часа, чтобы собрать средства для благотворительного фонда Royal Marsden Cancer Charity. Это тяжелейшее испытание для любого человека, особенно если вспомнить, что ещё совсем недавно Миддлтон проходила лечение от рака.

Во время восхождения Кейт подружилась с 11-летним мальчиком, который передвигается на инвалидной коляске. Он также участвовал в походе вместе со своей семьёй и друзьями. На каждой из трёх вершин юный спортсмен и принцесса встречались и разговаривали, а позже Миддлтон сделала пожертвование в поддержку благотворительного сбора мальчика.

Затем, в первую неделю Уимблдонского турнира, Кэтрин отказалась от места в Королевской ложе и предпочла сидеть среди обычных зрителей.

Тем временем Меган — несмотря на то, что она актриса, — выглядит очень неловко при встречах с людьми. И, как показывает поведение самой Маркл, она ни за что не упустила бы возможность прорекламировать своё варенье перед Королевской ложей, полной знаменитостей. Сериал With Love, Meghan также показал, что герцогиня чувствует себя скованно и среди звёзд.

В одном из эпизодов к Меган в Монтесито приезжает "королева современной комедии" Минди Калинг, чтобы помочь организовать детское чаепитие в саду. Во время разговора о сети ресторанов быстрого питания Минди с воодушевлением говорит Меган:

"Не думаю, что кто-нибудь в мире знает, что Меган Маркл ела в Jack In The Box!" Но Меган без малейшего намёка на юмор резко отвечает: "Забавно, что ты всё время говоришь "Меган Маркл". Вообще-то теперь я — Сассекская".

Все эти моменты показывают, как далека жена принца Гарри от обычных людей. Как бы Меган не хотелось быть популярнее Кейт, или носить титул принцессы, она вряд ли когда-то его заслужит.