В Москве возложили цветы к монументу Гавриила Державина

В столице сегодня прошло мероприятие в честь выдающегося государственного и общественного деятеля эпохи Просвещения - Гавриила Державина. Он известен как первый министр юстиции Российской империи и видный поэт русского классицизма.

Представители юридического и научного сообщества собрались у памятника Державину на Первой Останкинской улице. Организатором выступило Главное управление Минюста России по Москве.

Участники возложили цветы к монументу и отметили многогранность таланта и наследия Гавриила Романовича, который внес большой вклад в укрепление государственности и развитие отечественной литературы.