Более сотни пар одновременно заключат брак на церемонии в центре "Россия"

Более сотни пар сегодня - в День семьи, любви и верности - одновременно заключат брак на торжественной церемонии в Национальном центре "Россия". В Москве проходит третий свадебный фестиваль.

К участникам обратился Владимир Путин. В телеграмме президент отметил, что именно семья формирует мировоззрение человека, нравственные ориентиры, такие как забота о близких, любовь к Отечеству. Среди молодожёнов - бойцы из зоны спецоперации, представители коренных малочисленных народов России, и впервые - представители других стран.

"То, что всё большее количество свадеб в России происходит 8 июля, говорит о том, что этот наш глубоко исторический традиционный праздник, очень теплый и очень искренний, он приобретает все большую поддержку. И, знаете, говорят, что у этого праздника есть такое поверье, что те, кто создал семью в День семьи любви и верности, обязательно будут счастливы", - рассказал Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации президента России.