Собянин открыл два новых предприятия на территории "Технополиса Москва"

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня открыл два новых предприятия на территории "Технополиса Москва". На одном из них будут изготавливать жидкокристаллические дисплейные матрицы. С их помощью на экране формируется картинка из пикселей.

Элементы используют в медицине, авиации и других сферах. Второе предприятие будет производить высокоскоростные оптические трансиверы. Это модули, которые передают большие объёмы данных.

"В прошлом году в Москве было введено около миллиона квадратных метров высокотехнологичных предприятий. В этом году будет около 2 миллионов, будут введены десятки новых предприятий. В том числе два предприятия запускаем сегодня. Это жидкокристаллические модули, которые не производились в нашей стране совсем, это новое качество отечественной продукции, и трансиверы на базе интегральных схем, которые мы запустили буквально несколько месяцев тому назад. Это тоже прорыв, прорыв, необходимый для обеспечения ЦУДов банковской системы, системы связей и так далее", - отметил Собянин.