Собянин открыл два новых предприятия на территории "Технополиса Москва"

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня открыл два новых предприятия на территории "Технополиса Москва". На одном из них будут изготавливать жидкокристаллические дисплейные матрицы. С их помощью на экране формируется картинка из пикселей.

Элементы используют в медицине, авиации и других сферах. Второе предприятие будет производить высокоскоростные оптические трансиверы. Это модули, которые передают большие объёмы данных.