Как передовые технологии помогают строительству электродепо "Новорижское"

Новое электродепо "Новорижское" откроется в 2027 году. Оно будет обслуживать поезда будущей Рублёво-Архангельской линии метро. Планировка нестандартная, ведь обычно такие объекты занимают гораздо большую площадь. Впрочем, процесс строительства тоже уникален.

Именно в этих ещё недостроенных ангарах будут начинаться рабочие смены сотен машинистов столичного метрополитена. Электродепо "Новорижское" будет обслуживать весь подвижной состав Рублёво-Архангельской линии. Ну а пока это одна из самых высокотехнологичных строек Москвы. Вместо кипы чертежей, как это было раньше, в руках у проектировщика ноутбук. Теперь достаточно одной программы, чтобы контролировать весь процесс.

Технология "Цифровой двойник" упрощает весь строительный процесс. Она позволяет получать достоверную информацию о ходе работ в мельчайших подробностях и корректировать действия рабочих, если, например, те допускают какую-то ошибку при сборке конструкций.

"Мы в принципе устраняем все коллизии, которые находим, обнаруживаем, принимаем все технические решения до этапа строительства. Мы работаем на опережение. Поэтому стройка идёт быстрее и правильнее с точки зрения построения процесса", - сообщил Александр Муратий, менеджер цифровых технологий в строительстве ЦТС.

Депо собирают буквально как конструктор. С завода поступают уже готовые элементы каркаса. Остаётся лишь соединить все части между собой. Технология впервые применяется именно при строительстве депо. И это не единственное, что делает объект уникальным.

Площадь электродепо - более 18000 квадратных метров. Несмотря на такие внушительные размеры, сам по себе объект довольно компактный. К слову, уже действующие депо занимают гораздо большую площадь. Иногда это 35-40 зданий, разбросанных на огромной территории. Здесь все же всю ключевую инфраструктуру разместят в пяти основных корпусах. Все они будут под одной крышей.

Это решение не только сэкономит пространство, но и упростит труд сотрудников депо. "Путём инновационных технологий мы объединили эти корпуса производственные и административные под одной крышей. Чем мы уменьшили путь людей с работы к месту отдыха и обратно. И увеличили производительность", - сообщил Максим Новиков, руководитель строительства.

В депо "Новорижское" смогут обслуживать около 30 поездов серии "Москва 2026". Совсем скоро составы выйдут на Рублёво-Архангельскую линию метро. Официальный запуск первого участка нового радиуса запланирован в этом году.