В московском метро заменят более 1300 указателей

В столичном метро к открытию Рублево-Архангельской линии заменят более 1300 указателей. Они будут подсказывать пассажирам, как совершить пересадку.

Сложнее всего обновлять указатели на путевой стене. Их длина достигает 10 метров, поэтому для установки используются специальные мотовозы.

Сейчас в московском метрополитене заменили уже 50% указателей. Пока информация о пересадке заклеена специальной плёнкой. Но уже совсем скоро пассажиры смогут ей воспользоваться. А также увидеть новые карты метро.

"Здесь, как мы видим, нанесена новая Рублёво-Архангельская линия. Пока, по сравнению с другими линиями метро, она не кажется такой большой, но это очень важная линия", - сообщил Сергей Литвинович, замначальника службы пассажирских сервисов, начальник навигационно-информационного комплекса ГУП "Московский метрополитен".