Средства ПВО за сутки сбили больше 900 украинских дронов: в ответ нанесен удар по Киеву

Российские средства ПВО за сутки сбили больше 900 украинских дронов и уничтожили восемь авиабомб. Об этом сообщили в Минобороны.

В ответ российские Вооруженные силы нанесли новый групповой удар по объектам ВПК в Киеве.

Кроме того, в результате действий ВС уничтожен зенитный ракетный комплекс Rapid Ranger производства Великобритании. Также уничтожены 111 автомобилей, 11 оружий артиллерии и минометов и 10 бронированных машин.

Говоря о наземной операции, в Минобороны сообщили, что в Красном Лимане группы закрепления "Запада" завершают поиск и уничтожение двух бригад ВСУ. Западнее Красного Лимана штурмовики захватили два опорника противника.