Сотни пар отметили юбилеи брака в Центрах "Московского долголетия"

Когда любовь становится легендой. Более 600 пар отметили юбилеи брака в Центрах "Московского долголетия" за год.

Истории супругов, чья любовь и верность проверена годами, можно на фотовыставке "Долго вместе", которая открылась сегодня на Гоголевском бульваре.

Сама традиция чествовать пары, которые прожили вместе более 35 лет, появилась всего год назад. Однако программа "Московское семейное долголетие" стала очень популярной среди людей серебряного возраста. Отметить юбилей в душевной обстановке и поделиться секретами долгого брака изъявляют желание всё больше горожан.