Завидный жених: манул Тимофей выбирает невесту среди трех кошечек

Манул Тимофей, пожалуй, главная звезда зоопарка и интернета. Дикому коту уже 6 лет, но он до сих пор одинок, что сильно беспокоило его поклонников. И наконец, спустя практически год поисков второй половинки, у Тимофея появились целых три претендентки на "лапу и сердце".

"Несмотря на то, что мы получили три варианта на создание пары, нужно сначала пройти большую дорогу, проверить генетику, болеют или не болеют, здоровы ли и готовы ли они составить пару нашему Тимофею", - рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

За год поисков география потенциальных невест вышла далеко за пределы нашей страны. Потому что практически все манулы, живущие в российских зоопарках, состоят в близком родстве. Но и с европейскими возникали сложности. Например, во Франции выяснилось, что самки носители вируса кошачьего герпеса. Рисковать здоровьем Тимофея никто не стал. Откуда родом новые кандидатки - пока не раскрывается.

Всех, кто переживает за личную жизнь нашего манула, уверяем – самого Тимофея "сердечная проблема" не тревожит.

"Понятия одиночества у манула нет. Они одиночные звери, и вполне комфортно себя чувствуют, живя без кого-либо", - рассказал Михаил Брагин, начальник отдела млекопитающих Московского зоопарка.

Но при этом познакомиться с симпатичной и здоровой кошечкой Тимофей явно против не будет. И если у диких котов случится симпатия, то наблюдать за их любовной историей москвичи смогут только в онлайн-режиме – строить отношения они будут в закрытом вольере. Пока Тимофей все еще остается завидным женихом, у пингвинов Гумбольдта - беби-бум. У шести семей появились на свет 9 птенцов. Самые маленькие вылупились в мае.

Появился детеныш и у пары капуцинов-плакс Нори и Матроса. Большую часть времени малыш проводит на спине у мамы. У овец Уэссан тоже радость - родились три малыша. Мальчики питаются уже не только материнским молоком, но и понемногу начинают пробовать свежую траву и ветки.

Пока ягнята живут в отдельном вольере вместе со своими мамами. Но социализация идет полным ходом. Через забор они общаются со своими сородичами. Взрослые же овцы очень контактные, их можно и погладить, и покормить с руки.

В зоопарке можно не только полюбоваться животными и птицами, но и позаниматься йогой прямо в павильоне "Ластоногих". Дарья Козырева практикует йогу не первый год. Обычно занятия проходят дома и в студии. Но выполнять асаны в унисон с движениями морских животных – для нее совершенно новый опыт.

Природа помогает сохранять душевное равновесие, поэтому Московский зоопарк стремиться стать максимально открытым. Например, бетонные заборы и решётки вдоль Красной Пресни уберут. Вместо них будет прозрачная галерея. И каждый, проходя мимо, сможет наслаждаться красивым прудом и его обитателями.