Вакцины от аллергии на кошек и собак появятся в России

Сеченовский университет разрабатывает первые вакцины от аллергии на кошек и собак. Об этом рассказала в среду, 8 июля, сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины вуза, аллерголог-иммунолог Ксения Рябова.

Как уточнила эксперт, вакцина от аллергии на кошек уже ожидает клинических испытаний, а такой же препарат от аллергии на собак находится в стадии активной разработки.

Наряду с этим создана система "Аллергочип РФ" и тест, позволяющий выявить повышенную индивидуальную чувствительность к более чем 120 аллергена, цитирует Рябову РИА Новости.

Большой интерес вызывает и российская вакцина от аллергии — многие в сезон распространения пыльцы страдают от неприятной симптоматики. Таких препаратов пока еще нет ни у одной страны. Генно-инженерным способом из молекулы березового аллергена "вырезали" части, по которым иммунная система учится нейтрализации врага. Отсутствие живого аллергена в составе делает вакцину максимально безопасной.

Депутат Государственной думы Ярослав Самылин заявлял, что россиян, с учетом серьезности проблемы, нужно бесплатно вакцинировать от аллергии по полисам обязательного медицинского страхования (ОМС).