Киевский режим постоянно демонстрирует склонность к терактам в отношении объектов критической международной энергосистемы. Такое заявление сделал в среду, 8 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля высказался после удара украинских дронов по компрессорной станции газопровода, поставляющего газ в Турцию.

Как подчеркнул Песков, Москва неоднократно обращала внимание Анкары "на очень опасную деятельность киевского режима" и постоянные попытки атаковать объекты энергетической инфраструктуры, связанные с перекачкой газа по "Голубому" и "Турецкому потокам".

В Кремле рассчитывают на то, что "наши турецкие собеседники и другие страны будут использовать свое внимание для того, чтобы предостеречь киевский режим от таких действий", цитирует пресс-секретаря российского лидера РИА Новости.

Еще весной в администрации президента России предупреждали, что безответственные и бездумные действия киевского режима способны еще сильнее дестабилизировать обстановку не только в регионе, но и во всем мире, когда "энергетические рынки чувствуют себя, мягко говоря, дискомфортно".

Между тем глава МИД Украины Андрей Сибига пренебрежительно высказался в адрес западных партнеров, заявив, что Киев больше не нуждается в разрешениях третьих сторон для нанесения дальних ударов по территории России.