Песков рассказал, как Россия добилась от МОК восстановления: "Сложная работа"

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о временном восстановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР) является важным шагом. Об этом заявил в среду, 8 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Этот комментарий последовал за официальным заявлением МОК о том, что членство России временно восстановлено, а со всех российских спортсменов рекомендуется снять ограничения по участию в международных соревнованиях. Относительно национального флага и гимна МОК пообещал определиться позднее.

Как подчеркнули в Кремле, это важный шаг на пути возвращения законных прав наших спортсменов на участие в международных соревнованиях, "положительная новость" и "большие достижения".

Дмитрий Песков отметил, что в российском Министерстве спорта "работает целая команда переговорщиков с МОК", они ведут сложную и напряженную работу, результаты которой видны "по отдельным международным федерациям", сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, говоря про решение МОК, назвала его победой здравого смысла: "Мировому спорту быть. Быть с Россией!"

На этом фоне пошли слухи о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) готова снять ограничения с российских футболистов — это означало бы возвращении России права участвовать в чемпионатах мира по футболу. Однако пока такие слухи подтверждения не нашли.