"Она не доросла": Тарасов перестал общаться с 17-летней дочкой

Дмитрий Тарасов впервые стал отцом 17 лет назад. Первенца футболисту родила Оксана Пономаренко. Пара была в браке с 2008 по 2011 год. После развода девочка живет с мамой.

Сейчас Тарасов счастлив в браке с Анастасией Костенко. Супруги воспитывают четверых детей. И, как признался сам футболист, в с дочкой от первого брака он не общается. 17-летняя Ангелина в один момент перестала идти на контакт с папой.

"Мы как-то встречались, она сказала, что ей не нравится в моем поведении. Я ей сказал, что у нее есть браться, сестры, я зову ее к себе на каждые выходные. Она не приезжает. Не знаю, в чем проблема. Раньше она приезжала к нам. На данном этапе мы с ней около месяца не переписываемся. Я сам не писал ей", — заявил многодетный отец.

По словам Тарасова, с дочкой у него было какое-то соглашение, но девочка перестала его выполнять. "У нас были договоренности, она просто не выполняет их. Мне это неприятно. Она просила видеться отдельно, я говорил, мол, проблем нет. Я пошел на какие-то вещи", — заявил спортсмен в интервью Наталье Подольской.

Что именно произошло, Дмитрий объяснять не стал, однако, если судить по отдельным комментариям спортсмена, старшей дочери не очень нравится проводить время с Анастасией Костенко и совсем маленьким братьями и сестрами, а у Тарасова не так много свободного времени, чтобы тратить его только на Ангелину.

"Мне важно, чтобы она общалась с братьями-сестрами. Если ей реально нужен отец, то окей, если ей что-то не нравится, она может сказать. Нам надо разговаривать. Может, она не доросла", — заявил спортсмен.

Напомним, что пару лет назад Тарасов подал заявление в суд с требованием уменьшить размер алиментов на старшую дочь. Тогда Анастасия Костенко утверждала, что доходы футболиста после завершения профессиональной карьеры упали, в семье денег почти нет, так что фактически она содержит падчерицу.