Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака

Овны
Вопросы карьеры и самореализации могут выйти на первый план. Вас могут заметить, оценить или подтолкнуть к решению, которое давно назревало.
Тельцы
День просит найти баланс между мечтами и обязанностями. Не отказывайтесь от желаний, но попробуйте сразу понять, какие реальные шаги приблизят вас к ним.
Близнецы
Тема доверия может потребовать честности. Если есть недосказанность в деньгах, чувствах или общих планах, лучше спокойно прояснить ее, не доводя до напряжения.
Раки
Отношения сегодня покажут, кто действительно рядом. Не спешите делать резкие выводы, но прислушайтесь к тому, как человек ведет себя в простых ситуациях.
Львы
Фокус смещается на здоровье, режим и повседневные дела. Не ругайте себя за усталость, а просто уберите одну привычку, которая давно забирает силы.
Девы
Венера в вашем знаке помогает увидеть себя по-новому. День подходит для ухода за собой, творчества, смены образа или маленького шага из тени.
Весы
Дом и семья могут потребовать внимания. Возможно, всплывет обещание, разговор с близкими или бытовой вопрос, который лучше не откладывать дальше.
Скорпионы
День хорош для завершения переговоров, переписки и обсуждений. Если давно хотели сказать что-то важное, выбирайте спокойный тон - так вас услышат точнее.
Стрельцы
Ресурсы - это не только деньги, но и время, внимание, силы. Сегодня полезно понять, на что вы тратите слишком много и где давно недодаете себе.
Козероги
Для вас день может стать точкой ясности в личных или рабочих делах. Не пытайтесь контролировать всё сразу - выберите главное и действуйте последовательно.
Водолеи
Может появиться понимание, что одну ситуацию пора отпустить. Не держитесь за то, где вы уже слишком много старались, но не получали отдачи.
Рыбы
В центре внимания друзья, команда и общие проекты. Возможен важный разговор, встреча или решение, после которого станет понятнее, с кем двигаться дальше.