Собянин: Более 80 тыс. пар заключили брак на площадках "Новых адресов счастья"

Сергей Собянин рассказал в День семьи, любви и верности, что в Москве открыто порядка 200 локаций для заключения брака, в том числе 11 дворцов бракосочетания и больше 40 выездных площадок.

В рамках проекта "Новые адреса счастья" для торжественной регистрации по запросу самих молодоженов открыты музеи, усадьбы, гостиницы и даже стадионы.

Самой популярной остается башня "Око" в ММДЦ "Москва-Сити": на 84-м этаже с панорамным видом на столицу, уточнил мэр.

По "Новым адресам счастья" за семь лет брак заключили свыше 80 тысяч пар.

Подробности - в посте главы города в Мах.