Песков заверил в полной контролируемости экономической ситуации

Экономическая ситуация в России находится под полным контролем властей и остается абсолютно прогнозируемой. Такое заявление сделал в среду, 8 июля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как заверил официальный представитель Кремля, "имеется необходимый запас прочности".

При этом Песков подтвердил усиление волатильности на фондовом рынке, однако пояснил, что "рынок всегда реагирует на события и в регионе, и в мире — это нормальная реакция". Кабмин занимается этим вопросом, цитирует пресс-секретаря президента РИА Новости.

Ранее в администрации президента уже подчеркивали, что никаких поводов для сомнений в макроэкономической стабильности России нет — она абсолютно обеспечена, невзирая на волатильность ресурсных и энергетических рынков.

Этому предшествовало заявление главы Сбербанка Германа Грефа о том, что российская экономика оказалась в затруднительной ситуации из-за "четырех всадников Апокалипсиса". Таким эпитетом эксперт охарактеризовал высокую процентную ставку, возрастающую налоговую нагрузку, крепкий рубль и административные барьеры для предпринимательства.