Песков объяснил, почему от получения ядерного оружия Прибалтике станет хуже

Размещение ядерного оружия в государствах Балтии не только не обеспечит безопасность региона, но и ухудшит его положение. С таким предупреждением выступил в среду, 8 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя заинтересованные высказывания ряда европейских, в том числе прибалтийских, политиков о стремлении заполучить ядерный арсенал, представитель Кремля предупредил, что "это существенно повысит уровень опасности для них".

Дмитрий Песков пояснил, что "в отношении таких стран будут приниматься контрмеры с тем, чтобы мы могли обеспечить наши интересы" (цитаты по РИА Новости).

Ранее министр обороны Литвы Робертас Каунас предложил обсудить изменение основного закона государства с тем, чтобы получить возможность задействовать ядерный потенциал союзников по НАТО. Президент Литвы Гитанас Науседа утверждал, что все политические силы страны согласны указанную норму "просто вычеркнуть" ради получения ядерного оружия.

Вслед за этим в Кремле предупредили, что Россия готова применить ядерное оружие в случае, если возникнет угроза ее существованию. Однако, заверил пресс-секретарь президента, российские люди, безусловно, желают мира.