На юге Дагестана после обильных осадков жители пересели на лодки

Более 50 населённых пунктов остались без транспортного сообщения на юге Дагестана. Из-за обильных осадков в Чародинском районе сошёл оползень.

Кадры публикуют местные жители. Бурные потоки грязи размыли грунт, что привело к серьёзным повреждениям дорожного покрытия. Рядом с селом Магар - из-за подъёма уровня воды река вышла из берегов. Частично разрушен единственный мост, который связывал населённый пункт с большой землёй.

По улицам теперь можно передвигаться только на лодках. Подтоплены десятки жилых домов. По предварительной информации, в результате разгула стихии никто не пострадал. В район ЧП направлены экстренные службы и аварийные бригады