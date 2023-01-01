Уехавшая из России Ирена Понарошку раскрыла шокирующие подробности брака: "У нас с мужем свободные отношения"

Ирена Понарошку тайно вышла замуж второй раз в 2023 году. Мужем телеведущей стал Руслан Годизов. Он моложе жены на четыре года, но столь незначительная разница ничуть не смущает журналистку. Парочка покинула Россию несколько лет назад, они поселились в Дубае.

А на днях телезвезда впервые высказалась об отношениях с супругом. Откровения Ирены вышли шокирующими. Оказывается, несмотря на официальный брак, Понарошку и Годизов свободные люди. Они уверены, что именно это помогает сохранить гармонию в семье.

"У нас с мужем свободные отношения в самом лучшем смысле этого слова", — заявила Ирена.

По словам телеведущей, она очень ценит личное пространство. У супругов разные графики и совсем не совпадают желания, но это не стало проблемой. Просто каждый живет в своем ритме и не требует от партнера быть рядом.

"Мы засыпаем и просыпаемся в разное время. Если мне хочется лежать на пляже, а ему — заниматься спортом, то я лежу на пляже, а он идет тренироваться. Если ему хочется лечь спать до полуночи, а мне — в три часа ночи, мы так и делаем", — поделилась Понарошку с HELLO!

Напомним, что супруги воспитывают троих детей от прошлых отношений. У Руслана есть 10-летний сын Алан от первого брака, а Ирена в отношениях с музыкантом Александром Листом родила Серафима и Теодора, мальчикам сейчас 15 и 7 лет соответственно. Совместных детей у Понарошку и Годизова нет, но все еще может измениться.

"Мне сейчас 43, моему мужу — 39. И мы бы очень хотели совместного ребенка", — призналась телеведущая.