Уплата НДФЛ авансом и высылка взрослых детей: Госдума ужесточила требования к мигрантам

Депутаты Государственной думы приняли в среду, 8 июля, ряд поправок в законодательство, направленных на совершенствование правоотношение с иностранными трудовыми мигрантами.

В частности, расширен перечень иностранных граждан, которые должны уплачивать фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при работе на территории России. Теперь заблаговременно вносить налоговые платежи обяжут не только работающих по патенту, но и трудящихся у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд.

Если патент мигранта аннулирован или не продлен, иностранец обязан вместе с несовершеннолетними детьми покинуть Россию в течение 15 дней. По прежней норме мигранты и без патента могли оставаться на российской территории до завершения срока временного пребывания.

Наконец, принята норма, обязывающая детей трудовых мигрантов по достижении 18 лет выехать из России либо оформить собственный патент в течение 30 дней.

Ранее член Совета Федерации Андрей Клишас подчеркивал, что людям, не готовым полноценно интегрироваться в российское общество и соблюдать российское законодательство, в нашей стране не место. Также политик предложил создать специальный правовой режим для таких мигрантов, чтобы они, наравне с россиянами, помогали поддерживать достойный уровень жизни в России.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин также называл владение русским языком и соблюдение российского законодательства необходимым минимумом для любого трудового мигранта. Как подчеркивал политик, в этих требованиях нет "ничего личного".