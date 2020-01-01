НАТО решила вынудить Турцию нарушить соглашение с Россией

Участники саммита НАТО уговаривают Турцию нарушить соглашение с Россией. Анкаре предложили передать купленные у Москвы батареи зенитно-ракетных комплексов С-400 третьей стране. Другой вариант – передать комплексы на совместное хранение с США, пишет Military Watch Magazine.

Договор с Россией по поставкам ЗРК С-400 предусматривает строгие ограничения для конечных пользователей на экспорт современных вооружений. Москва уже предупредила Анкару, что подобные действия означают серьезное нарушение условий контракта. При этом многие страны НАТО настаивают на передаче турецких С-400 Украине.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что США отменят санкции в отношении Турции, которые были введены в 2020 году после приобретения Анкарой российских С-400. Это означает, в частности, возвращение Турции в программу F-35. Как считают в Вашингтоне, это даст США большие преимущества в противостоянии с Ираном.