Аллу Пугачеву заметили в Юрмале. Примчалась спасать больную раком Вайкуле?

Алла Пугачева улетела в Прибалтику. Сейчас 77-летняя Примадонна находится в Юрмале. По слухам, певица примчалась на помощь подруге Лайма Вайкуле. Скоро стартует фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала", но без подтверждения, что в нем примет участие Пугачева, зрители не спешат покупать билеты.

С 24 по 26 июля артистка с мужем-иноагентом планируют каждый вечер в качестве зрителей появляться в концертном зале "Дзинтари". Вайкуле на своем фестивале собрала русофобов и иноагентов, бежавших из России. К песенному конкурсу недавно примкнул и Николай Трубач, который прежде с Борей Моисеевым пел про "Голубую Луну", а теперь позиционирует себя как артист из Незалежной. Правда, живущий почему-то в Лондоне, пишет Metro.

С каждым годом фестиваль пользуется все меньшим вниманием со стороны зрителей. Русскоязычные зрители, которые раньше заполняли весь "Дзинтари", теперь с опаской смотрят на список участников. Билеты продаются плохо - большая часть самых дорогих вип-мест раздается бесплатно как приглашения, о чем не стесняются сообщать местные блогеры.

Чтобы спасти подругу от позора, Алла Пугачева в этом году приехала пораньше. Прогуливаясь по Юрмале Примадонна охотно позирует с туристами, а заодно всем своим видом намекает, что ее можно будет еще раз увидеть на "Рандеву" Лаймы.

Известно, что Пугачева имеет целый букет хронических заболеваний, и прибалтийский климат как нельзя лучше подходит артистке. Кстати, не секрет, что проблемы со здоровьем и у Вайкуле. Много лет назад у нее диагностировали рак. Певица, впрочем, смогла уйти в ремиссию и теперь регулярно обследуется.