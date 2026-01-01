Госдума приняла поправки о стажировках выпускников колледжей и вузов

Государственная дума России приняла в среду, 8 июля, поправки в трудовое законодательство, которые вводят новый вид трудовой деятельности — стажировка в сфере труда.

Как следует из поправок, стажером может стать выпускник или студент высшего или среднего профессионального учебного заведения. Такая же опция доступна россиянам, получившим дополнительное профессиональное образование по программе переподготовки или профессиональное обучение.

Не позднее чем в течение года по завершении учебы заключается срочный договор о стажировке не дольше полугода. Проходить ее стажер будет под руководством наставника, которого обязан предоставить работодатель. При этом условия труда и социальные гарантии должны предоставляться наравне с обычными работниками.

Если по завершении стажировки стороны подпишут трудовой договор, запрещается устанавливать испытательный срок.

Ранее глава государства Владимир Путин подчеркивал, насколько важна система наставничества — по поручению президента кабмин разработал Концепцию развития наставничества. Кроме того, в России учредили специальный конкурс для наставников под названием "Быть, а не казаться!"

В 2026 году общество "Знание" при поддержке Министерства просвещения организовало проект "Знание. Наставники". В числе его задач — совершенствование просветительской деятельности в сфере духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся. Это поможет дальнейшему развитию наставничества и повышению престижа наставников.