Собянин открыл два высокотехнологичных производства в особой экономической зоне "Технополис Москва"

Чистая зона - как в операционной. А еще искусственный интеллект, который следит за каждым этапом производства. И если раньше, чтобы сделать свой интерактивный стол или сенсорный терминал, столичным разработчикам приходилось покупать экраны за рубежом, теперь жидкокристаллические дисплеи изготавливают на площадке "Технополис Москва".

"Производство, и оно первое такое в России, - это степень автоматизации. Триста тысяч экранов на линии, диагональ до 32 дюймов, выпускают 8 человек в смену. То есть все остальное делают роботы. Это как раз сделано для того, чтобы снизить себестоимость и быть конкурентоспособными с глобальными игроками", - указал Александр Крикушенко, технический директор компании "Некс-Т".

Эти экраны применяются везде: от аппаратов ИВЛ до остановочных дисплеев "Мосгортранса". Для метро - двусторонние сенсорные терминалы повышенной яркости. Для школ - интерактивные столы. Новая производственная линия не только открыла широкие возможности, но и создала почти 300 рабочих мест.

"По поручению президента мы продолжаем обеспечивать технологическую независимость нашей страны. В прошлом году в Москве было введено около 1 млн кв. м высокотехнологичных предприятий. В этом году будет около 2 млн, будут введены десятки новых предприятий, в том числе два предприятия запускаем сегодня. Это жидкокристаллические модули, которые не производились в нашей стране совсем. Это новое качество отечественной продукции. И трансиверы на базе фотонных интегральных схем. Это тоже прорыв, необходимый для обеспечения центров обработки данных, банковской системы, систем связи и так далее", - сказал Сергей Собянин.

На втором производстве все немного сложнее. Здесь изготавливают оптические трансиверы. То есть устройства, которые передают сигнал. Старые версии выдавали 100 гигабит в секунду. Новые - 400, 800 гигабит. Такая скорость критически важна для развития сетей 5G и модернизации телеком-инфраструктуры в целом.

"Особенность этого производства состоит в том, что оно позволяет нам заниматься не только корпусной сборкой, но и производством оптического трансивера от начала до конца. Для этого вида устройств очень критичны точность сборки, соблюдение технологических режимов и корректность работы электроники", - отметил Александр Пшеницин, начальник участка технической сборки компании "Неорос".

Правительство Москвы вместе с особой экономической зоной "Технополис Москва" предоставляет бизнесу готовую современную инфраструктуру для запуска предприятий и экономические льготы. Это позволяет сосредоточиться на выпуске и качестве продукции, а не терять время на организацию рабочего процесса. Взамен город получает от бизнеса инвестиции.

Сегодня Москва - флагман промышленного развития, на чьи решения ориентируются регионы. К 2030 году планируется удвоить объем современной промышленной инфраструктуры.