Кадры с церемонии фотографирования на саммите НАТО: генсек альянса Рютте пытается развеселить президента США, показывая на белые кроссовки премьер-министра Албании. Союзники как могли старались ничем не испортить настроение Трампу - особенно на встрече с Зеленским. Зеленский также как мог благодарил Трампа и не смел что-то сказать против. На встречу он пришел в одежде, похожей на деловой стиль, и пытался убедить американцев, что киевский режим должен сохранить поддержку.

На встрече госсекретарь Рубио поддержал попытки Украины нанесения ударов дронами по российской территории. Трамп же допустил передачу киевскому режиму технологий производства ракет ПВО для комплексов "Пэтриот". И в очередной раз заявил, что конфликт может быть завершен: "Я думаю, что сделка будет заключена. У нее есть плюсы и минусы. Представьте себе двух детей в парке, они не нравятся друг другу и начинают драться. Иногда нужно сначала позволить им драться. А Россия - это большая страна, это большая сила. Россия всегда была большой боевой силой".

Издание Politico написало - европейские лидеры расстроены тем, что Трамп приехал на саммит "не в деловом настроении". Может, виноват футбол. Сборная США накануне проиграла Бельгии со счетом 1:4 и вылетела с домашнего чемпионата мира. После победы бельгийские футболисты издевались лично над Трампом, скопировав его танец.

Конечно, противоречия внутри альянса вызваны более сложными процессами. Трамп на встрече с генсеком Рютте делать вид, что все нормально, не стал. Отдельно прошелся по Испании, потому что она отказалась предоставить военные базы для войны с Ираном: "Мы больше не заинтересованы ни в каком виде деловых отношений с Испанией. Испания - плохой союзник по НАТО. Пожалуйста, прекратите все торговые отношения с Испанией, включая визиты".

Кстати, во время проведения саммита Европарламент официально осудил присвоение одному из украинских воинских подразделений имени пособников нацизма из запрещенной в России УПА. Это редкое публичное осуждение Зеленского, инициированное польской стороной. Однако Польша и Запад готовы стерпеть многое ради давления на Россию. По итогам саммита наша страна объявлена главной угрозой альянса. О вступлении Украины в НАТО не было сказано ни слова.