Жителей Киева призвали закрыть окна из-за страшной вони

Жители Киева пожаловались на вонь неизвестного происхождения. Власти рекомендуют держать окна закрытыми, сообщает издание "Страна.ua".

Как пишет издание, после удара ВС России возник мощный пожар. Городские паблики пишут о вони и призывают закрывать окна. Киевский мэр Виталий Кличко сообщил, что беспилотник атаковал нежилое здание. Причины неприятного запаха в городе не называются.

ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине в ночь на 8 июля. В Киеве целью стал, в частности, завод "Самсунг-Украина", где производились детали для крылатых дальнобойных украинских ракет.