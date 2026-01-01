Открыта регистрация на первый Всероссийский форум "Патриоты России"

Стартовала регистрация на участие в первом Всероссийском форуме волонтеров и гражданских активистов "Патриоты России", который пройдёт в Тюмени 25 августа 2026 года.

Принять участие в событии могут жители регионов, которые активно помогают бойцам специальной военной операции и их семьям.

Цель форума "Патриоты России" - объединить авторов социальных, культурных, образовательных, информационных и волонтерских проектов со всей страны: помочь им обменяться опытом, выстроить партнерство и вместе выработать решения для укрепления общественной солидарности, сохранения исторической памяти и поддержки людей.

Основными направлениями первого Всероссийского форума "Патриоты России" будут: информационная политика в период проведения СВО; сохранение памяти о событиях в Донбассе; творческие решения для поддержки участников СВО.

Узнать подробности можно здесь.