Трамп заявил о прогрессе по Украине за последние недели

В урегулировании конфликта на Украине за последние недели удалось достигнуть хорошего прогресса, заявил Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

Также президент США отметил, что Россия обладает значительной военной мощью, передает ТАСС.

Кроме того, глава Белого дома сказал, что Владимир Путин хочет мирного урегулирования конфликта. Вместе с тем Трамп назвал и Путина, и Зеленского "неуступчивыми переговорщиками"

При этом Трамп считает, что украинские удары по энергетической инфраструктуре России "могут приблизить урегулирование".

"Мы решим этот вопрос": Трамп высказался об окончании украинского конфликта. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".