Украинская армия не имела доступа на уничтоженный в результате удара ВС России и последовавшей детонации завод в Вишневом под Киевом. Там хранились не только боеприпасы с обедненным ураном но и экспериментальное оружие стран НАТО, заявил заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов.

Как заявил генерал в беседе с МК.RU, на складах хранилось оружие и боеприпасы, которые натовцы планировали испытать на полигоне, в который превратилась Украина. Возможно, что там были запасы Великобритании, Германии и Франции. При этом ВСУ не имели доступа к этим складским помещениям, что военный эксперт назвал первым признаком колонизации Украины

Как сообщалось ранее, российские войска поразили склад боеприпасов в Вишневом Киевской области, где хранились боеприпасы с обедненным ураном. Главу киевского режима Владимира Зеленского и Минобороны страны обвинили в замалчивании ситуации.