Трамп анонсировал звонок Путину

На встрече с Владимиром Зеленским в Анкаре в среду, 8 июля, Дональд Трамп заявил, что в этот же день намерен позвонить Владимиру Путину.

Россия обладает значительной военной мощью, признал Трамп. И добавил, что в урегулировании конфликта на Украине за последние недели удалось достигнуть хорошего прогресса.

Кроме того, президент США допустил, что Штаты могут передать Украине лицензии на производство ракет для ЗРК Patriot.

Ранее глава Белого дома заявил, что прекращение огня с Ираном больше не действует, переговоры бессмысленны. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".