На Бали кремировали россиянку, впавшую в кому из-за вина: мать-пенсионерка не нашла денег на транспортировку тела

Анна Коростелева в мае прилетела из Сочи отдохнуть на Бали. В один из вечеров она купила местное вино, но после пары бокалов туристке стало плохо, она потеряла сознание. Россиянку госпитализировали, однако вскоре врачи сообщили, что мозг Анны не реагирует на раздражители.

Родные бросились собирать средства на лечение Коростелевой, а клиника по разным причинам тянула время и не делала дополнительные анализы, чтобы понять, есть ли активность мозга. Только спустя три недели были проведены все тесты. Медики объявили о смерти мозга Анны. После этого родные подписали отказ от реанимационных действий, 21 июня туристка скончалась.

Врачи выставили родственникам погибшей заоблачный счет. Долг перед клиникой за лечение россиянки составил 2 миллиона рублей. После переговоров с больницей сумму удалось уменьшить до 1,2 миллиона рублей. Но даже таких денег у матери-пенсионерки умершей туристки нет. Клиника же отказалась войти в положение семьи, администрация больницы объявила, что тело Анны не выдадут без полной оплаты счета. Тогда друзья Коростелевой организовали сбор средств.

На днях знакомые смогли "выкупить" тело Анны у врачей. На транспортировку денег уже не осталось. Семья попросила кремировать туристку на Бали. Процедуру провели 6 июля.

Теперь решаются формальные вопросы по отправке праха Анны на родину. Урну с останками Коростелевой планируют передать ее маме в ближайшие две недели.