Пункт о приеме Украины в НАТО отсутствует в итоговой декларации саммита в Анкаре

Пункт о принятии Украины в НАТО отсутствует в итоговой декларации саммита альянса в Анкаре. В то же время, страны блока обязались выделить Киеву в 2026 году 70 миллиардов евро.

Страны НАТО на саммите в Турции заключили новые военные контракты на 50 миллиардов долларов. Лидеры стран блока в итоговой декларации саммита снова заявили, что главную долгосрочную угрозу евроатлантическому сообществу представляет Россия.

Ранее источники в руководстве альянса утверждали, что страны НАТО не смогли согласовать долгосрочные обязательства по помощи Киеву на 2027 год во время подготовки к саммиту в Анкаре. Против финансирования конфликта выступила, в частности, Италия.