Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на четверг, 9 июля, перехватили и уничтожили 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как уточнило Министерство обороны России в своем MAX-канале, дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Российский лидер Владимир Путин указал на недопустимость использования дальних беспилотников против гражданского населения, заявив, что это гуманитарное преступление. Президент заявил, что Россия должна укреплять систему ПВО, чтобы обезопасить свою территорию — соответствующая работа идет.

После чудовищного преступления украинских националистов против мирного населения в Старобельске председатель Государственной думы Вячеслав Володин предупредил: подобные атаки могут "привести к тому, что мы будем использовать то оружие, которое не оставит следа ни от кого".