Российский "Ураган" отработал по укрепрайону боевиков ВСУ

Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки ВСУ по нашим гражданским объектам нанесли новые удары по украинским тылам. Прошедшей ночью воздушная тревога звучала в нескольких областях - были поражены военные цели в Харькове и Днепропетровске. В зоне спецоперации идет наступление по всем фронтам.

Сокрушительное поражение ВСУ наносит реактивная артиллерия. Это кадры с Краснолиманского направления - по укрепрайону боевиков работает "Ураган". Несколько залпов - и оборона врага сломлена. В режиме реального времени корректируют действия наземных подразделений расчеты войск беспилотных систем. Обнаружив замаскированное укрытие противника, операторы "Орлана" тут же передали данные артиллеристам. Ударом высокоточного боеприпаса "Краснополь" цель была ликвидирована.

А это уже ДНР - неприятельские позиции в районе Николаевки атакуют наши FPV-дроны, планомерно уничтожая технику и опорники неонацистов, замаскированные в лесополосе и хозяйственных постройках. Не дает врагу передышки армейская авиация. Обязательное прикрытие боевым вертолетам обеспечивают поисково-спасательные Ми-8. В составе экипажа - группа огневого прикрытия и военные медики. При возникновении нештатной ситуации они оказывают летчикам первую помощь.

Доставить на передовую боеприпасы и продовольствие - задача групп материального обеспечения. Они передвигаются скрытно - противник совсем рядом. В особо труднодоступные районы летят беспилотники. За один раз такой транспортный БПЛА может поднять около 5 килограммов. Бойцам сообщают координаты приземления, и они забирают груз.