Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в зоне СВО. Ефрейтор Дмитрий Самматов, действуя в составе танкового экипажа, помог штурмовым подразделениям взять опорный пункт противника. С первого выстрела были ликвидированы позиции неприятеля. Действия танкистов корректировали наши беспилотники. В результате уничтожены вражеские огневые точки и часть боевиков. А наши бойцы без потерь закрепились на новых рубежах.

Старший лейтенант Вадим Слеменев, командир взвода реактивной артиллерии, после разведки местности возглавил один из расчетов боевых машин. Благодаря его грамотным действиям по позициям ВСУ был нанесен точный и неожиданный удар. Путь нашим передовым отрядам был расчищен. Выполнив задачу, Вадим умело увёл машину от беспилотников неприятеля.