Трамп пообещал Зеленскому закрытое небо над Украиной и лицензию на Patriot

США в случае необходимости может обеспечить закрытие воздушного пространства над Украиной. Американский лидер Дональд Трамп заявил об этом на совместной пресс- конференции с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

Президента США спросили, пойдут ли США на закрытие неба над Украиной в рамках будущих гарантий безопасности. Трамп ответил, что сделает это в случае необходимости. Как стало известно ранее, страны Европы также рассматривали возможность ввести режим прекращения огня на Украине с помощью американского "воздушного щита". Подразумевается, что это усилит противовоздушную оборону и закроет небо от беспилотников.

Также на пресс-конференции американский лидер сообщил, что США выдаст Украине лицензии на производство зенитно-ракетного комплекса Patriot. По словам Трампа, ему это "нашептала одна птичка".