Белый костюм, младенец на руках: что не так с новыми фото больной раком Лерчек

Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, борется с раком желудка. Страшный диагноз многодетная мама узнала полгода назад. Болезнь уже перешла в четвертую стадию и распространилась по всему организму.

В конце июня Чекалиной провели седьмой курс химиотерапии. Блогер не намерена сдаваться. Валерия борется за жизнь и показывает, что даже с такой серьезной болезнью можно справиться.

В День семьи, любви и верности Лерчек обнародовала кадры со свежей фотосессии. На снимках — настоящая семейная идиллия. Чекалина с самыми близкими людьми позирует в элегантном зале с высокими потолками, лепниной и белой мебелью с золотым декором. Сама Валерия для съемки выбрала белоснежный костюм с трендовым принтом Polka Dot, образ дополнили профессиональный макияж и укладка. На руках у многодетной мамы — новорожденный сын Даниэль. Рядом аргентинский красавец-танцор в черно-белом костюме, его отец, приехавший в Россию в гости, мама Валерии и трое детей от первого брака: десятилетние двойняшки Алиса и Богдан и четырехлетний Лев.

"La familia. От нашей семьи поздравляем ваши семьи. И благодарим каждого, кто поддерживает и молится за здоровье Леры", — подписал публикацию Луис, именно в его блоге появились фотографии.

Снимки были сделаны заранее, еще до того, как Лерчек пришлось сбрить волосы. Сейчас блогер носит парик. Но именно из-за волос и в целом цветущего вида на Чекалину обрушилась новая волна критики. Народ заподозрил, что с фото что-то не так.

Пользователи Сети мгновенно заметили, что кожа Валерии на фото выглядит загорелой. "В Блохина солярий поставили? Когда мой муж там лежал, ему на солнце запрещали находиться", — прокомментировала снимок одна из подписчиц Луиса.