Российские военные эвакуировали из Константиновки оставшуюся без родителей девочку

Военнослужащие 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск эвакуировали из освобожденной Константиновки в ДНР девочку, которая осталась без родителей.

Как рассказали в Министерстве обороны, десятилетнюю сироту по имени София обнаружили во время планового обхода в подвале одного из жилых домов на окраине города еще месяц назад. Наши бойцы взяли над ней шефство: помогали продуктами, дарили небольшие подарки, чтобы поднять настроение, и оберегали ребенка.

Как только появилась возможность, девочку вывезли в безопасное место.